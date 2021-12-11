"Засунули в мединститут": Оля Полякова впервые рассказала о своем отце

Оля Полякова рассказала о свем отце / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова почти никогда не говорила о своем отце. Однако, сейчас звезда решила все-таки рассказать о его судьбе.

Так, Полякова поделилась, что ее папа имел идеальный слух, говорится в новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки".

По словам Поляковой, его родители хотели, чтобы он стал медиком. В частности, он мог взять любой музыкальный инструмент, даже который он до этого в руках не держал, и после пяти минут мог прекрасно на нем музицировать

"Но его засунули в мединститут. Там он учиться не хотел. Естественно, ездил по свадьбам, там классно зарабатывал, родители этого не воспринимали, заставляли его, он не хотел заниматься, не учился, они его "чмирили", он начал пить, уходить от этого всего "долбление" и очень плохо закончил", – рассказала артистка.

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По мнению Оли Поляковой, именно с этого момента его жизнь превратилась в ад. По словам артистки, своего родного отца она почти не помнит. А еще звезда добавила, что именно от него переняла талант к музыке.

Ранее Главред писал о том, что дочь певицы Ольги Поляковой музыкант и блогерка Маша Полякова вновь попала в больницу. В октябре этого года девушка уже пережила экстренную госпитализацию.

Тогда Полякову-младшую прооперировали из-за острой боли в животе. Очевидно, проблемы девушки со здоровьем на этом не закончились.

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