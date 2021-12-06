Дочь Оли Поляковой загремела в больницу

Машу госпитализировал на три дня.
Дочь певицы Ольги Поляковой музыкант и блогерка Маша Полякова вновь попала в больницу. В октябре этого года девушка уже пережила экстренную госпитализацию.
Тогда Полякову-младшую прооперировали из-за острой боли в животе. Очевидно, проблемы девушки со здоровьем на этом не закончились.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. На фото Маша Полякова едет в машине. Девушка взлохмачена, но позирует с улыбкой на лице.
Кадр она подписала: "Полежать в больнице 3 дня дан (oт англ. done - выполнено - прим. редакции)".
Подробности своей госпитализации девушка пока не разглашает.
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Ранее Маша Полякова рассказала, как над ней в детстве издевались сверстники.
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