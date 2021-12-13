Дочь Поляковой раскрыла суммы, которые зарабатывает в Instagram

Сколько зарабатывает Маща Полякова? / instagram.com/mashapolyakova

Музыкант и блогерка Маша Полякова, дочь украинской певицы Оли Поляковой, не представляет свою жизнь без социальной сети Instagram.

Девушка много времени проводит на своей странице, за ее жизнью там наблюдает почти 200 тысяч подписчиков.

Такая широкая аудитория позволяет девушке не только приятно проводить время в Instagram, но и неплохо зарабатывать на рекламе.

Так, в интервью для Зіркового шляху девушка рассказала, сколько стоят промо-посты на ее странице. По словам Поляковой-младшей на рекламных сторис она зарабатывает от 1500 грн (за 1 шт.), а на постах с фото - от 2500 грн.

В день девушка может выпустить 10-20 роликов, что позволяет ей зарабатывать хорошие деньги. Личный рекорд блогерки на данный момент - 10 тысяч гривен в неделю.

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Для такого юного возраста заработок у Поляковой-младшей весьма неплохой. Но есть, к чему стремиться. Ранее стало известно, сколько в Instagram зарабатывают топовые украинские знаменитости.

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