Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko/

Украинская актриса, звезда сериалов Папаньки и Крепостная Наталка Денисенко время от времени делится с поклонниками яркими летними фото в купальнике, или без.

В этот раз актриса порадовала своих подписчиков в Instagram пикантными кадрами, на которых кажется, что белья на ней нет.

Наталья решила прорекламировать прибор для депиляции, но для этого присела на кресло обнаженная. прижав колени к груди и скрестив ноги.

Поклонники смогли оценить шикарный нюдовый маникюр и педикюр актрисы, а также сами убедились что она поддерживает свое тело в форме, и ей можно смело показывать ягодицы и свои женские прелести. Однако из-за позы девушки, так и не ясно - спрятался там где-то тонкий купальник, или она все же позировала голышом.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko/

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko/

"Просто вау Наталочка, ножки идеальны", "Вы прелестны!", "Шикарная", "В рекламе Наталка сексуальна, как в жизни", "Да ножки, вауууу как у младенца кожа гладенькие и нежные и красивые", "Богиня. Ножки супер красивие, и нежные", - пишут ей в комментариях.

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