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Звезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейна

15 июля 2021, 06:43

Актриса, которая играла Катю Вербицкую в первом и втором сезоне Крепостной похвасталась формами.

Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Юля Коваль/@katerinakovalchyk/

Актриса Катерина Ковальчук, которая поразила украинцев и зрителей из других стран эмоциональной игрой в сериале Крепостная, покинула проект на 3 сезоне.

Сейчас девушка снимается в других шоу и сериалах, но не забыла похвастаться перед поклонниками откровенными фото, пока позировала у бассейна.

Катерина в своем Instagram опубликовала горячие кадры в закрытом желтом купальнике, который позволяет в полно мере оценить ее стройную фигурку, длинные ноги и очень удачно обтягивает упругие ягодицы.

"Дела идут пока отлично, поскольку я к ним ещё не приступала - это первое, а второе - конечно же потому что съёмки Форт Боярд ещё не начались, дико волнуюсь", - написала она.Читайте такжеКрепостная 3 сезон - кто такая Соня Присс, и что о ней известно

Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Юля Коваль/@katerinakovalchyk/
Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Юля Коваль/@katerinakovalchyk/
Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Юля Коваль/@katerinakovalchyk/
Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук / Юля Коваль/@katerinakovalchyk/

"До чего же Вы, Катя, восхитительная. У нас обморок немного", "Катюша, большое Вам спасибо за фильм "Крепостная"! Очень понравился! Вы были великолепны!", "Пожар!", "Купальник вау", "Какая красивая без косметики, настоящая", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Катерина Ковальчук объяснила, почему она ушла из сериала Крепостная.

новости шоу бизнеса Сериал Крепостная
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