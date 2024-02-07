Звезда "Клана ювелиров" рожала первенца под ракетными обстрелами

Елизавета Зайцева вспомнила одновременно свои самые лучшие и самые худшие дни.

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Лиза Зайцева рассказала, как рожала сына в период обстрелов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stereoolizaa

С 24 февраля 2022 года дети в Украине рождаются под звуки воздушных сирен и взрывов из-за бесчестных ракетных атак страны-оккупанта. Не стал исключением и малыш Марк - первенец украинской актрисы Лизы Зайцевой ("Клан ювелиров", "Люся интерн", "Оставайся онлайн" и пр.).

Об этом артистка рассказала в интервью для Униан. Сына она родила в декабре 2022 года, и в целом это событие она оценивает максимально положительно.

"Я отказалась от анестезии, хотела родить сама и у меня все вышло. Я прошла сквозь эту боль и родила самого сладкого мальчика. Весь этот путь со мной прошел мой муж, каждую минутку он был со мной, он и плакал со мной, и кричал, обнимал и целовал, он взял на себя 50% боли. Это был невероятный день, наполненный заботой и любовью", - вспоминает Зайцева.

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Впрочем, в военную реальность ей пришлось вернуться слишком быстро. В тот период страна-оккупант совершала массированные обстрелы инфраструктуры, и уже на второй день своей жизнь малышу Марку пришлось из теплой палаты перебираться с мамой в безопасное место.

"Второй день жизни Марка мы провели в бомбоубежище", - рассказывает Лиза Зайцева.

Лиза Зайцева рассказала, как рожала сына в период обстрелов / instagram.com/stereoolizaa

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