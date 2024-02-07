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"Я выжил": ослабленный боксер Узелков загремел в больницу

Анна Подгорная
7 февраля 2024, 13:14
44-летний спортсмен нарушил молчание после того, как ему понадобилась медицинская помощь.
Вячеслав Узелков
Вячеслава Узелкова госпитализировали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков давно не выходил на связь с поклонниками, и теперь стало известно, почему - спортсмена госпитализировали. Об этом он самостоятельно сообщил в своем блоге в Instagram.

Узелков показал видео, на котором видна капельница, торчащая из его кисти, и фрагмент больничной палаты. Видео он подписал одновременно тревожно и оптимистично: "Всем привет. Я выжил и не оставлю в покое врагов. Слава Украине!"

Также в ролике можно услышать ослабленный голос спортсмена, будто он говорит через силу: "Вот так идет путь к твоей жизни, твоему существованию. Всем хорошего дня".

Причину своей госпитализации Вячеслав Узелков озвучивать не стал. Также пока не известно, сколько еще он пробудет в медицинском учреждении под присмотром врачей.

Смотрите видео Вячеслава Узелкова из больницы:

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