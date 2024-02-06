"Все-таки мне уже немножечко за ...": Павел Зибров рассказал про уколы красоты

Певец рассказал, как ему удается сохранить молодой и свежий вид.

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Павел Зибров рассказал, что делал уколы ботокса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров поседел рано. Из-за этого, когда началась его карьера на большой сцене, он стал подкрашивать волосы. Сейчас роскошная, черная, как смоль, шевелюра и пышные усы - личный бренд артиста. Впрочем, он признается, что за это ему часто "прилетает".

В интервью для Люкс ФМ Зибров рассказал, что его критикуют за моложавый вид: шоу-бизнес и поклонники бывают очень противоречивыми - они требуют от артиста идеального внешнего вида, а потом сами же критикуют за "ненатуральность".

66-летний певец тщательно следит за собой не только в вопросах прически, но и прибегает к бьюти-процедурам - ему нравится выглядеть молодо. "Операции не делал, а ботокс есть, немножко есть, безусловно. Если не делать, то были бы морщины сильные. Все-таки мне уже немножечко за ..." - рассказал Павел Зибров.

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К слову за его моложавый сценический образ несет ответственность его супруга Марина. Певец полностью доверяет ее вкусу и она за многие годы уже научилась безошибочно подбирать вещи, которые будут подчеркивать имидж артиста.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также Лилия Реус, вторая жена Мурата Налчаджиоглу, призналась, что она и турецкий бизнесмен все еще женаты. Кроме того она ответила на обвинения новой возлюбленной мужа угрозами подать в суд.

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