"Дружили 27 лет": Зибров рассказал, как сейчас относится к беглянке Повалий

Павел Зибров рассказал о прошлой дружбе с Таисией Повалий. Он подчеркнул, что они дружили 27 лет, но сейчас он бы не пожал ей руку

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Зибров говорит, что сейчас не можмет руки Повалий, ни ее мужу Лихуте / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский певец и контрабасист Павел Зибров много лет общался дружил со скандальной певицей Таисией Повалий и ее супругом ‒ одиозным продюсером Игорем Лихутой (они оба давно, еще с 2014 года, активно работают в стране-агрессоре РФ и с радостью зарабатывают кровавые рубли). Свое нынешнее мнение насчет пары "Повалий-Лихута" Зибров высказал в интервью проекту"33 вопроса от Люкс ФМ".

Сейчас легендарный певец отметил, что не хочет иметь ничего общего с этой парочкой запроданцев.

"Таисии Повалий и Игорю Лихуте я точно не пожму руку. Мы дружили 27 лет и даже поженились в один год. Раньше постоянно поддерживали друг друга. А сейчас нет, я бы не пожал руку им, однозначно", - подытожил Зибров.

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, насколько сильно ее раздуло.

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