Топ-3 самых привлекательных украинских певицы по мнению Павла Зиброва

Украинский певец и Народный артист Украины Павел Зибров в 90-ые годы был одним из секс-символов отечественной эстрады, и повидал на своем веку немало красивых женщин. И сегодня знаменитость обращает внимание на привлекательных коллег, которые ярко сверкают рядом с ним на сцене.
В интервью для Люкс ФМ артист признался, кого из украинских звезд считает самыми сексуальными. Его топ-3 получился весьма любопытным - Анна Тринчер, Мила Нитич и Тина Кароль.
"Самые сексуальные? Малая моя... Тринчер... Аня. Как она говорит, "музыкальный мой крестный отец". Мила Нитич, ну и Тина Кароль", - без смущения рассказал Зибров. С Тринчер у него близкие дружеские отношения - они поют дуэтом и поддерживают творчество друг друга.
Кроме того певец мечтает о сотрудничестве с еще одной из своих фавориток - Тиной Кароль, но признается, что с ней это еще не обсуждал. Что же касается Милы Нитич, то артистка обладает особым женским магнетизмом, который невозможно не оценить.
Ранее звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.
Также в Сети всплыло видео, как YakTak пел на Голос. Діти в 2019 году. 13-летний артист называл себя "соловьем Старой Выжевки" и полностью покорил звездных тренеров.
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