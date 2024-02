Как YakTak пел на Голос. Діти: 13-летний "соловей Старой Выжевки" покорил Сеть

Ярослав Карпук начал набирать фанов еще в подростковом возрасте.

YakTak на проекте Голос. Діти-5 - выступление Ярослава Карпука / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaktak_official

В феврале 2022 года украинский певец и автор песен YakTak ворвался на украинскую сцену и моментально завоевал многомиллионную армию фанатов. К своим 18 годам он уже успел завоевать премию Muzvar Awards, спеть дуэтом со многими украинскими звездами, и занять 4 место на Национальном отборе на Евровидение-2024. Не говоря уже о том, что каждый его новый трек со скоростью света становится вирусным в TikTok.

Однако не многие из поклонников ЯкТак помнят, что в 2019 году он был участником 5 сезона музыкального проекта Голос. Діти. Тогда артист выступал под своим настоящим именем - Ярослав Карпук, и без смущения рассказывал, что в родном поселке его называют "соловьем Старой Выжевки".

Видео с выступлением певца на детском шоу завирусилось в Сети после его участия в Нацотборе. Аудитория YakTak с большим удовольствием ищет сходства и различия между ним и 13-летним Ярославом Карпуком.

На слепых прослушиваниях подросток смог развернуть к себе все тренерские кресла благодаря виртуозному исполнению песни "Can't Help Falling in Love" Элвиса Пресли. Вокалист выбрал своим наставником Дзидзьо, который считал парня самородком. И Карпук оправдал ожидания звездного тренера - он дошел до супер-финала, и занял на проекте второе место.

Смотрите видео выступления YakTak на слепых прослушиваниях 5 сезона музыкального шоу Голос. Діти:

