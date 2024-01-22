Звезда "Киборгов" рассказал, как лупасил физиономию актеру из РФ на съемках

Известный украинский актер Андрей Исаенко вспомнил конфликт на съемках с российским актером, который случился еще задолго до полномасштабного вторжения.

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Как говорит Андрей Исаенко, словесными способами конфликт с россиянином было никак не исправить / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский актер (звезда фильма "Киборги" и сериала "Женский доктор") Андрей Исаенко вспомнил серьезный конфликт на съемочной площадке с актером из страны-агрессора РФ, который случился еще задолго до полномасштабного вторжения, сообщает портал "УНИАН".

"Я ссорился только тогда, когда они обращались не по-мужски. Как-то у нас с одним российским актером была бойцовская сцена. Мы с ним порепетировали, будто все хорошо было. Но во время съемок он три раза ударил меня по кадыку. Первый раз он сказал, что нечаянно. На второй раз я не понимал, что происходит, но снова пытался поговорить. Он пренебрежительно сказал: "Так, давай уже делать". После третьего раза я ему тоже "случайно" попал в лицо. И все, конфликт был исчерпан", – поделился кинозвезда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь легендарной актрисы Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.

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Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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