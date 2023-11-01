"Воткнул Путину по самые помидоры": актер из РФ Панин похвастался новым паспортом на фоне украинского флага

Актер теперь стал свободным и поселится, скорее всего, в свободной стране.

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Алексей Панин получил новый паспорт / Колллаж Главред, фото Instagram/alexeypanin

Скандальный российский актер Алексей Панин, который славится своими пьяными выходками, показал свой новый паспорт.

На своей странице в Instagram, он выложил фото с новым паспортом США. Более того, саму фотографию он сделал на фоне украинского флага.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США и Американский паспорт в кармане", - написал Панин. Он также добавил хештег "Я люблю Америку".

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В комментарии к Панину пришел и украинский журналист Дмитрий Гордон. Он также прокомментировал новости от актера. "Красавец! Поздравляю! Воткнул путину по самые помидоры", - пишет он.

Дмитрий Гордон прокомментировал радостную новость от Панина / Скриншот Instagram/alexeypanin

Напомним, ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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