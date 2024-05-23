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Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

Дмитрий Видоменко
23 мая 2024, 02:00
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Известный голливудский актер Джейсон Момоа после развода с женой закрутил новый роман и впервые показал свою избранницу

Момоа, баба
Джейсон Момоа закрутил новый роман / коллаж Главред, фото Instagram

Известный голливудский артист из "Игры престолов" и дилогии "Аквамен" Джейсон Момоа впервые после объявления о бракоразводном процессе с актрисой и моделью Лизой Боне закрутил новый роман ‒ с актрисой Адрией Архоной. На своей странице в Instagram звезда Голливуда опубликовал совместные фото с девушкой, которые были сделаны во время их путешествия в Японию.

На одном из снимков они позировали за совместным ужином. На фотографии актер нежно обнимает свою возлюбленную. А на другом снимке пара мило позировали на фоне водоема.

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Момоа, баба

"Япония, ты — сбывшаяся мечта, ты покорила меня", — подписал снимки Момоа.

До того в течение 17 лет Джейсон Момоа находился в отношениях и браке с актрисой Лизой Боне. В начале этого года супруги начали процесс расторжения брака. Но на самом деле пара разошлась с октября 2020 года. У них есть двое общих детей — дочь Лола и сын Накоа-Вулф.

Кто такой Джеймон Момоа?

Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа (— американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения. Прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида", "Форсаж 10", "Форсаж 11", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее экс-жена нардепа Николая Тищенко, блогерша и бизнесвумен Алла Барановская, пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем из-за которых не может ходить сама почти месяц.

Также "Хюррем из Великолепного века", турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, опозорилась пропагандистской вечеринкой на День рождения младшей дочери.

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