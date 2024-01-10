Кхал Дрого в активном поиске: Джейсон Момоа официально разводится с женой

Актер был вместе с Лизой Боне 15 лет, но в браке пара выдержала лишь 3 года.

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Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Семья актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне заслуженно считались одной з самых красивых пар Голливуда - стильные, неповторимые, с мощной харизмой и всегда такие безумно влюбленные, на каждой красной дорожке вместе они производили фуррор.

Момоа и Боне познакомились и закрутили роман в 2005 году, когда Джейсону было 26, а Лизе - 38. Поженились они лишь 12 лет спустя, в 2017 году, уже воспитывая двоих совместных детей. А через пять лет, в январе 2022-го, пара объявила о расставании.

Однако на развод они подали лишь сейчас. Об этом сообщает издание The Guardian. Инициатором процесса выступила Боне, которая также отметила, что не живет с Момоа с октября 2020 года. В качестве предлога для разрыва брака она указала непримиримые разногласия.

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Согласно документам, которые актриса приложила к заявлению, ни один из супругов не будет претендовать на денежную компенсацию, одноразово или регулярную, после расторжения брака. Также они урегулируют раздел активов и опеки над двоими несовершеннолетними детьми.

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