"Не хожу сама": экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская поделилась личной информацией о своем здоровье.
Как написала она на своей странице в Instagram, теперь ей знаком новый вид боли. "Как будто рожаешь ребенка 24 на 7. Но если раньше для меня был стресс делать МРТ головы, то теперь я могу делать все тело. Девочки, держите спину в тепле, потому как уже месяц я не хожу сама", - написала она.
Она также призывает всех не делать, как она и заботиться о своем здоровье.
Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.
Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.
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