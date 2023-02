Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев поддержать ВСУ и украинцев

Ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале 'Игра престолов', приехал в Киев ради поддержки украинцев.

Джек Глисон в Киеве / ua.depositphotos.com и Facebook К.Чепуры

Известный актер из Ирландии Джек Глисон, который прославился ролью юного короля-негодяя в фэнтези-сериале телеканала HBO "Игра престолов", приехал в Украину и быстро добрался до Киева. Об этом на своей странице в Facebook написала организатор его визита, режиссер Екатерина Чепура,

Известно, что в столице Украины Глисон будет гостить три-четыре дня. Актер вместе с друзьями пригнал в нашу страну пикап для ВСУ и планирует встретиться с украинскими военнослужащими. Сперва он провел фанатскую встречу в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках (все деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии). Немногим позже он планирует провести благотворительный киноинтенсив, все вырученные денежные средства от которого будут направлены на приобретение грузовика для украинских минометчиков.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

