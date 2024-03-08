Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

Если не бороться за свободу украинского государства, как минимум, с помощью украинского языка, то свободу легко заберут российские танки. Об этом на своей странице в социально сети Instagram написал известный актер и звезда исторического боевика "Довбуш" Алексей Гнатковский.
Как заметил артист для тех из украинцев, кто считает, что разницы, на каком языке говорить, на самом деле это утверждение – "веками проработанный нарратив".
Гнатковский признался, что в молодости тоже был поклонником русской культуры, а именно печально известного писателя Федора Достоевского, автора романов "Преступления и наказания" и "Идиот", и со временем понял, что попался на крючок русской пропаганды.
Кто такой Алексей Гнатковский?
Алексей Гнатковский - украинский актер кино и театра. С 2004 года служит в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Заслуженный артист Украины (2014). Наиболее известен благодаря роли в фильме "Довбуш" (2023). В 2023 году стал диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства.
"Почему люди у нас в государстве имеют такой пиетет к русской культуре? Почему у нас борются за эти зомбадские памятники Булгакову? Почему улицу Пушкина так тяжело переименовать? Почему люди так, извините, [восхваляют – грубо, Главред] на Достоевского? Почему? Я был тоже одним из таких людей, я тоже считал себя ярым достоевскофилом. Я прочитал его всего, правда. Я теперь понимаю, что это направленная политика была", – заявил актер.
Напомним, ранее Алексей Гнатковский очень жестко выступил против поклонников русского языка и литературы.
Гнатковский назвал русский язык проклятым, а украинцев, толерантных к русскому, – больными "стокгольмским синдромом" [когда жертва проникается симпатией к своему мучителю ‒ Главред].
Ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою старшую сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
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