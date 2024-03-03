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Вот это красавчик: назван самый привлекательный артист Украины

Анна Подгорная
3 марта 2024, 14:18
Безусловным лидером в сердечках украинок оказался популярный украинский актер.
Алексей Гнатковский
Алексей Гнатковский - самый сексуальный украинский артист / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Украинский актер и звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский получил признание поклонниц в весьма необычном формате. Он был назван самым сексуальным артистом Украины по версии ежегодной премии "Золотий ліфон".

Сообщение об этом появилось на официальной странице премии в Facebook. "Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе. Когда злится на русскоязычных, когда ругает зрителей, которые не выключают телефон или болтают во время спектакля. От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза – отдельный мир, безграничные до безумия. Голос – бархатный. Харизма — должного размера. Ой, или правильно — масштаба. Актерская игра завораживающая и влюбляющая. Сознательность и ответственность. Большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора – потому что без этого секс-символом не станешь. Ну и красавчик хоть куда", - пишут основатели "Золотого ліфону".

Голосование за звание "самого сексуального" проходит без жюри - своего фаворита украинский народ выбирает самостоятельно. Каждый может поделиться своим топ-10 в комментариях, и поднести любимчика на вершину Олимпа. В этом году голосование длилось с 22 ноября по 28 января.

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Уже в начале февраля стали появляться первые результаты, но имя абсолютного победителя раскрыли лишь недавно. Вместе с Гнатковским самыми сексуальными были признаны - писатель и воин Артем Чех (второе место), лидер группы Kozak System Иван Леньо (третье место), писатель и лидер группы Жадан и Собаки Сергей Жадан, поэт и воин Артем Полежака.

Гнатковский
Алексей Гнатковский - самый сексуальный украинский артист / facebook.com/zolotyylifon

Кто такой Алексей Гнатковский?

Алексей Гнатковский - украинский актер кино и театра. С 2004 года служит в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Заслуженный артист Украины (2014). Наиболее известен благодаря роли в фильме "Довбуш" (2023). В 2023 году стал диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

Ранее украинский певец Виталий Козловский, которого мобилизовали в начале лета 2023 года, заинтриговал изменениями в жизни. С началом службы в ВСУ он редко выходит на связь с поклонниками.

Также стало известно, что популярная украинская актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму. Об этом сама артистка рассказала в своем блоге.

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