Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

Известная актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников, которые обманом у нее выманили заметную сумму в размере 15 тысяч грн.

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Ксения Мишина стара жертвой мошенников / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса сериалов и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина призналась, что стала жертвой мошенницы, которая обманом выманила у нее кругленькую сумму. О неприятном инциденте артистка рассказала у себя в Instagram.

"Две недели назад написала мне баер. Это тот, кто привозит брендовые вещи из-за границы. Хотела взять у меня рекламу. Я озвучила сумму – она согласилась. Я начала изучать ее страницу, очень много блогеров ее рекламировали. Но все было на словах. Мне нужно на себе все проверить, потому что я же буду вам рекомендовать это. Думаю, надо понять, как коммуникация, сервис, доставка. Так что, думаю, предложу ей бартер. Пусть она мне привезет вещей на эту сумму, сколько стоит моя реклама", – рассказала Мишина.

Но Ксения, видимо, немного увлеклась, и взяла одежду на сумму больше, чем раньше было договорено по бартеру. Поэтому доплатила баеру 15 тысяч грн. Спустя время актриса была неприятно удивлена, ведь страница заказчика рекламы уже была удалена и создана новая, где аккаунт актрисы был заблокирован.

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"Я выбрала вещи, но получилось это на сумму больше: плюс 15 тыс грн. Она сказала, что ей нужно 100% предоплата. Я скинула ей 15 тыс грн на карту. И она сказала, что пошла выкупать вещи. Потом сказала отправила. Хорошо, ждем. Прошло две недели. Я ей вчера пишу. И все. В результате нет страницы, все заблокировано, удалено. До свидания, Ксения, 15 тыс грн твоих. Я делала скрины, чувствовала, что что-то не то. Но этой страницы уже не было, потом я заметила, что она ее переименовала. Мошенники", - подытожила Мишина.

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