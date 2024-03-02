"Происходят некоторые события": Виталий Козловский заинтриговал изменениями в жизни

Известный украинский певец Виталий Козловский, которого мобилизовали в начале лета 2023 года, заинтриговал изменениями в жизни.

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Певец-воин Козловский заинтриговал фанатов / коллаж Главред, фото Instagram

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, заинтриговал армию фанатов некими изменениями в собственной жизни. В разделе Stories в соцсети Instagram он неожиданно заявил, что в его жизни сейчас происходят "некоторые события", но не раскрыл, о чем именно идет речь.

"Привет друзья, рад появится перед вами. В моей жизни сейчас происходят некоторые события, о которых я сейчас не могу сказать. Но со временем обо всем обязательно расскажу. Вышел для того, чтобы поблагодарить вас за ваше доверие, ведь прошлый сбор, который мы делали, мы закрыли буквально за полтора часа. Украинцы самые лучшие", — рассказал Козловский.

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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