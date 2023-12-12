"Сначала - духовность, затем – оружие и бомбы": звезда "Довбуша" призвал полностью запретить русский язык

Известный украинский актер кино и звезда фильма "Довбуш", Алексей Гнатковский пристыдил поклонников русского языка и литературы.

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Алексей Гнатковский довольно жестко высказался насчет русского языка / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский актер кино и театра, который сыграл одну из главных ролей в историческом боевике Олеся Санина "Довбуш", Алексей Гнатковский очень жестко выступил против поклонников русского языка и литературы. Свое мнение он подробно высказал в интервью порталу 20minut.

Гнатковский назвал русский язык проклятым, а украинцев, толерантных к русскому, – больными "стокгольмским синдромом" [когда жертва проникается симпатией к своему мучителю ‒ Главред].

"Мы почему-то до последнего времени очень толерантно относились, чтобы, упаси боже, русский язык "не ущемляли". Нет! Надо запретить этот язык в принципе! На корню уничтожить! Потому что это проклятый язык. Я на своих спектаклях постоянно говорю со сцены, что последнее, что слышат наши военные, когда их убивают в плену, или женщина, которую насилуют шесть одновременно, или мама, ребенка которой насилуют на ее глазах, – это проклятый русский язык. Именно Московский патриархат и русский язык – то, чем они все время увлекали нас, это то, что идет перед оружием. Сначала – духовность и культура, а затем – оружие и бомбы. Поэтому нельзя продолжать поддерживать. Надо категорически отказываться и навсегда забывать обо всем русском", – сказал актер.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою старшую сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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