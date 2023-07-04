УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

Анна Подгорная
4 июля 2023, 19:13 обновлено 4 июля, 19:14
41
К превеликому облегчению фанатов, Огневич родилась под счастливой звездой.
Злата Огневич
Злата Огневич рассказала, как чуть не попала под обстрел в Сумах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич - одна из артисток, кто свободно дает концерты по Украине во время войны. Она даже посещала горячие точки, чтобы подарить нашим защитникам отдушину от ужаса сражений.

Не удивительно, что такая деятельность связана не только с риском для здоровья, но и для жизни. Автомобиль артистки ранее уже попадал под обстрел, а концерты срывались из-за воздушной тревоги.

Вчера город Сумы потрясли мощные взрывы - страна-оккупант совершила разрушительную атаку дронами. По несчастливо случайности у Огневич в этот день в Сумах был концерт.

видео дня

Обеспокоенные поклонники засыпали певицу вопросами о том, не пострадала ли она во время обстрела. Злата вышла на связь на своей странице в Instagram, и рассказала, как спаслась. "Спасибо, что заботитесь. С нашей командой все в порядке. Мы выехали в тот момент, когда все случилось", - сказала она и добавила, что ракеты не смогут удержать ее от концертов на благо ВСУ.

Злата Огневич
Злата Огневич рассказала, как чуть не попала под обстрел в Сумах / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее стало известно, что город Сумы был атакован беспилотниками в понедельник, 3 июля. В результате прилета вражеского дрона была повреждена многоэтажка в центре города.

Сумская ОВА раскрыла подробности "прилета", и сообщила про убитых и раненых. Также были показаны жутки кадры с места взрыва.

Другие новости:

шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрыва

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрыва

19:45 Украина
У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:17 Украина
Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:42 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужКадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж
18:50

Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

18:42

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

Реклама
17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

Реклама
15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

15:18

В Украину идет сильная жара: синоптик назвал даты

15:16

Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

14:49

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

14:32

Продвинулись на 2 километра: ВСУ выбивают оккупантов на Бердянском направлении

14:07

Вкуснятина нереальная: такой салат по-корейски из кабачков разметают моментально - рецепт

14:02

Залужный на место проштрафившегося одесского военкома назначил боевого офицера

13:59

Дэвид Бекхэм показал нелепое фото жены-"собутыльницы"

13:43

Нужна только зубочистка: девушка показала удивительную хитрость с огурцом

13:36

Российские солдаты пытались прорваться на Сумщину: есть жертвы

13:20

Украина получит F-16, но обучения пилотов еще не началось - ИгнатВидео

12:58

Тест по картинке: насколько вы творческий и смелый человек

12:51

Люди поливают перцы молоком и собирают невероятный урожай

12:43

"Верни доступ к странице": в Сети обругали экс-продюсера Винника за новый проект

12:15

Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной

11:50

Орбан и другие: The Economist перечислил "полезных идиотов" Путина в Европе

11:43

Пригожин может повторить мятеж и поход на Москву - российский оппозиционер

11:10

ВCУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления - адмирал из НАТО

Реклама
11:06

Как правильно говорить – "крапка" или "точка": Авраменко объяснил дилеммуВидео

10:45

"Дешевле и пахнет лучше": мужчина показал рецепт средства для чистки унитазаВидео

10:40

Гороскоп Таро на июль 2023: Весам - предложение, Львам - прибыль, Девам - праздникВидео

10:32

Максимальное уничтожение сил РФ: Данилов назвал задачу контрнаступления

10:22

"График сдвигается": Кулеба рассказал, почему учения на F-16 еще не начались

10:00

НБУ обязал обменники принимать старые доллары из "заначки": что поменялось

09:58

Странные мужские имена СССР, которые сейчас кажутся смешными

09:11

Гороскоп на завтра 5 июля 2023: Девам напомнят о долгах, Козерогам - озарение

08:59

Без возможности передвигаться по воде: ВСУ мощно уничтожают российские лодки

08:47

Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – Reuters

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять