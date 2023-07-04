Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

К превеликому облегчению фанатов, Огневич родилась под счастливой звездой.

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Злата Огневич рассказала, как чуть не попала под обстрел в Сумах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич - одна из артисток, кто свободно дает концерты по Украине во время войны. Она даже посещала горячие точки, чтобы подарить нашим защитникам отдушину от ужаса сражений.

Не удивительно, что такая деятельность связана не только с риском для здоровья, но и для жизни. Автомобиль артистки ранее уже попадал под обстрел, а концерты срывались из-за воздушной тревоги.

Вчера город Сумы потрясли мощные взрывы - страна-оккупант совершила разрушительную атаку дронами. По несчастливо случайности у Огневич в этот день в Сумах был концерт.

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Обеспокоенные поклонники засыпали певицу вопросами о том, не пострадала ли она во время обстрела. Злата вышла на связь на своей странице в Instagram, и рассказала, как спаслась. "Спасибо, что заботитесь. С нашей командой все в порядке. Мы выехали в тот момент, когда все случилось", - сказала она и добавила, что ракеты не смогут удержать ее от концертов на благо ВСУ.

Злата Огневич рассказала, как чуть не попала под обстрел в Сумах / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее стало известно, что город Сумы был атакован беспилотниками в понедельник, 3 июля. В результате прилета вражеского дрона была повреждена многоэтажка в центре города.

Сумская ОВА раскрыла подробности "прилета", и сообщила про убитых и раненых. Также были показаны жутки кадры с места взрыва.

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