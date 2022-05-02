Злата Огневич прокомментировала свою нетрадиционную ориентацию: "Уважайте выбор каждого человека"

Певица придерживается свободных взглядов.
Украинская певица Злата Огневич была участницей романтического шоу Холостячка, и с тех пор ее личная жизнь стала предметом всеобщего интереса.
Увы, отношения у артистки с ее телеизбранником Андреем Задворным не сложились, и к моменту окончания трансляции шоу по телевидению, Огневич и ее партнер уже были не вместе.
Несмотря на то, что пара выступила с публичным заявлением о расставании, и была названа вполне конкретная причина для этого - Задворный охладел к певице, романтические приключения Огневич начали обрастать слухами.
На одном из эфиров певицы с фанатами, ей задали необычный вопрос - правда ли она имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Дескать когда-то в интервью артистка говорила что-то подобное.
"Я впервые слышу существование такого интервью. Если у вас есть ссылка, пожалуйста, поделитесь им", - удивилась Огневич в Instagram-сторис.
Затем певица рассказала о своих взглядах на любовные отношения, которые, похоже, она предпочитает не связывать с вопросами пола и какой-либо "нормативности": "А во-вторых, любовь не измеряется ориентацией, исповеданием веры, цветом кожи и т.д. Любовь, она просто существует. Надо принять тот факт, что в мире живут очень разные люди. Пытаться кого-то подстроить под себя, под свою систему ценностей - это неблагодарное дело, поэтому уважайте выбор каждого человека".
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Ранее стало известно, что украинская модель и певица, а ныне - волонтерка в Киеве Даша Астафьева, после тяжелого расставания с Кимом, завела бурный роман.
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