"Власти" Крыма лишили Огневич и Усика всех наград - бывшая "Холостячка" уже ответила коллаборантам

"Власти" Крыма лишили Огневич и Усика всех наград / соцсети

​Оккупационные власти Крыма лишили званий украинского боксера Александра Усика и певицу Злату Огневич.

У спортсмена отобрали награду "За верность долгу", а бывшая "Холостячка" теперь не "Заслуженная артистка Крыма".

Самопровозглашенная власть Крыма объяснила это в официальном заявлении:

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее отмеченных наградами Автономной Республики Крым, наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым."

Огневич на своей страничке в Instagram уже отреагировала на решение коллаборантов:

Крым - это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных"

Также Злата выразила недоумение тем, что ее лишили этого звания только сейчас, ведь она с 2014 года осуждала войну и аннексию Крыма.

Читайте также"Изгои и проклятый народ": украинская певица Злата Огневич жестко обратилась к россиянам"Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом", – добавила певица.

Ранее певица Злата Огневич предложила обменять свою жизнь на спасение жизней всех тех, кто сейчас находится в блокаде в Мариуполе.

Также мы сообщали, что оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

Читайте также: