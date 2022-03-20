Жена Усика показала миру "крымских мр*азей"

Александра Усик рассказала о крымских мразях

Супруга украинского боксера Александра Усика поделилась в Instagram статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук.

Николайчук стала первой украинкой, получившей престижную международную квалификацию в сфере вина. Она рассказала о жителях Крыма, с которыми пересеклась во время вынужденной эвакуации из Украины.

В частности, Николайчук рассказала, что жители Крыма используют свои украинские паспорта, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.

Таких крымчан Евгения назвала "мр*зями", так как у них есть и паспорт РФ, чего они даже не скрывают.

"В то время, как наши люди вынужденно переехавшие в другие страны не то, чтобы лишнего не возьмут, а готовы свою последнюю рубашку отдать, эти мр*зи используют наши паспорта, хотят, бл**ь, сэкономить. Непрекращающееся чувство ненависти", – написала Усик.

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