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Актер из Дизель Шоу рассказал, как в КВН Украину представляли "маленькой сестрой" "большого брата"

20 марта 2022, 14:14

У комиков регулярно возникали сильные конфликты с российскими редакторами и цензорами.

Крутоголов, Поплавская, Дизель шоу
Крутоголов, Поплавская, Дизель шоу / https://www.instagram.com/dizelmano/

Украинский актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказал, что к украинцам в КВН относились далеко не так, как к командам из России.

По его словам, ранее комики этого не осознавали. Однако у них возникали сильные конфликты с редакторами и цензорами. Со временем стало очевидным, что Александр Масляков "помогает развиваться культу личности Путина, а программа превратилась в одну из площадок для кремлевской пропаганды".

При этом Крутоголов отметил, что из длинного списка его знакомых по КВНу только один коллега поинтересовался ситуацией в Украине и признал вину России.

"Я застал золотую эру, когда играли крутые, культовые команды – "Утомленные солнцем", "Уральские пельмени"... С начала войны мне в мессенджере написал только один чувак из Красноярска, с которым мы играли одну или две игры где-то в 2002 году. Вот он один прислал типа "простите нас, мы виноваты", немного слов поддержки. И все! Сколько у меня знакомых в этой сфере... И от всех них – только это одно смс", – поделился актер в интервью РБК-Украина

Кроме этого, Крутоголов уверен, что у "бессменного руководителя и ведущего телепередачи КВН с российским диктатором очень тесные и взаимовыгодные отношения". Масляков якобы несет в массы выгодную для Путина информацию, взамен тот и спонсирует клуб.

"КВН всегда был частью идеологии, российской пропаганды! А присутствие президента РФ на играх в последнее время, то, что он подарил им целый "Дом КВН", говорит о тесных отношениях Маслякова и Путина, что они поладили. Масляков очень четко понимает, что нужно Путину для его культа личности... Цензура в КВН была всегда: контролировали, лепили из команд ту картинку, которая нужна для российского телевидения, для "Первого канала", – сказал комедиант.

Также он вспомнил, каким было отношение на игре именно к его команде. Украину всегда старались показать маленькой сестрой, которая приехала к большому брату "поклониться в ножки". А всем, кого такая позиция не устраивала, грозили вылетом из программы.

"У нас всегда были конфликты с редакторами и цензорами, мы пытались отстаивать свои права, но нам четко сказали: эта программа существует по нашим законам, если вы не будете соблюдать их, то вы вылетаете нах*р", – добавил Егор.

Напомним, дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета считает санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми".

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война в Украине Дизель шоу
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