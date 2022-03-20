"Я была очень удивлена, это несправедливо и необоснованно": дочь Пескова отреагировала на санкции

Песков с дочерью

Дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова - Елизавета считает санкции, введенные против нее, "необоснованными и несправедливыми".

В комментарии Business Insider девушка отметила, что она "не из простой семьи", но при этом "сделала себя сама".

Также Пескова заверила, что не может повлиять на ситуацию, в связи с чем удивлена ограничениями, которые мир ввел против нее и брата.

"Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации", - сказала дочь Пескова.

Читайте такжеНеприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с ЗеленскимКроме этого, Елизавета заявила, что санкции не повлияют на ее финансовое положение, в отличие от других россиян. Но ее расстраивают ограничения относительно путешествий.

"Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать", – заявила она.

А вот войну, которую РФ развязала в Украине, Пескова отказалась обсуждать.

Напомним, жителей Левобережного района Мариуполя насильственно вывозят в Российскую Федерацию.

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