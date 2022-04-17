"Это невозможно забыть и простить": Злата Огневич хочет пожертвовать собой ради спасения Мариуполя

Злата Огневич готова отдать свою жизнь за жизни мариупольцев / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич сделала громкое заявление о деблокаде одной из самых горячих точек Украины - города Мариуполь, который рашисты пытаются стереть с лица земли.

Артистка глубоко переживает за мирное население, которое остается там, и ВСУ, которые обороняют город. В социальных сетях она регулярно публикует информацию о Мариуполе, а также призывы о помощи.

Блокада Мариуполя - кровавая рана на сердце каждого украинца. "Если деблокада Мариуполя не произойдет - это будет кровавая и ужасная трагедия, которая будет жить с каждым из нас. Это будет невозможно забыть и простить", - подчеркнула певица.

В минуту глубокого отчаяния Огневич выпустил сторис, в которой предложила обменять свою жизнь на спасение жизней всех тех, кто сейчас там находится.

"Конечно, утопия так думать... Но я бы без сожалений отдала свою жизнь в обмен на жизни тех, кто остался в Мариуполе. Если бы это было возможно... Если бы это было возможно... Вот настолько мне сейчас больно...", - пишет певица.

Злата Огневич готова отдать свою жизнь за жизни мариупольцев / instagram.com/zlata.ognevich

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