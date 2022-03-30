Женщины Украины за мир: Злата Огневич взяла в руки автомат

Злата Огневич взяла в руки автомат / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич остается в Киеве, чтобы помогать защитникам и защитницам города бороться с российским оккупантом.

Во время одного из волонтерских мероприятий артистку сфотографировали в бронежилете и с автоматом в руках.

В подписи к снимку Огневич поблагодарила каждого, кто в силу собственных возможностей приближает победу и мир в Украине.

"По состоянию на сегодняшний день Украину знают и уважают во всем мире. Скоро мы победим врага и обнимемся с родными и будем от счастья плакать. Полиция Киева на страже и охраняет город и его жителей. Спасибо каждому, каждой ❤️‍", - пишет артистка.

Также певица поделилась своей заветной мечтой, которая совпадает с надеждами каждого украинца сегодня: "Если спросите о моей заветной мечте, я отвечу – это ДЕБЛОКАДА Мариуполя и ПОБЕДА Украины. Уволить людей, прекратить геноцид и предоставить подкрепление ТИТАНОВЫМ ГЕРОЯМ, всем нашим бойцам, которые находятся в Мариуполе, защищают Украину. Они присягали народу Украины. И я верю, что деблокада состоится! А за ней – дальнейшее освобождение юга и востока".

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Ранее Украинская певица Оля Полякова заявила, что сейчас по локоть в украинской крови руки не только у кремлевских политиков, но и у знаменитостей, смиренно их поддерживающих. Их певица назвала "дырками" шоу-бизнеса.

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