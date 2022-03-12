"Изгои и проклятый народ": украинская певица Злата Огневич жестко обратилась к россиянам

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич резко обратилась к россиянам в своем Instagram. Артистка заявила, что сейчас россияне являются изгнанниками для всего мира.

Певица отметила, что в нынешней ситуации ей вообще не жаль их.

" Это проклятый народ, который своим молчанием не предотвращает кровопролитие на территории нашего государства. У меня нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, которое осталось на территории помоечной ямы с названием Россия. Вы все для меня едины. И да, я имею на это моральное право", - сказала певица.

Я проклинаю всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет.

"И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они искренние. Держись, Украина. Я люблю тебя всей душой и буду делать для твоего возрождения все, что зависит от меня", – подчеркнула Огневич.

Отметим, Злата Огневич родом из Крыма.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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