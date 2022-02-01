Аж пар идет: Катя Осадчая искупалась со Златой Огневич в чане под открытым небом

Двум горячим женщинам и морозы не страшны.
Ведущая Катя Осадчая во время интервью с певицей Златой Огневич искупалась с ней в чане на свежем воздухе.
Съемка происходила в Буковеле, в курортном спа-отеле. Репортаж для Світського життя ведущая вела прямиком из чана с горячей водой и еловыми ветками.
Женщины вели приятную беседу в непринужденной атмосфере. Несмотря на зимние морозы, и Осадчей, и Огневич было весьма комфортно принимать ванну друг с другом в одних купальниках.
Для купания телеведущая выбрала простой цельный купальный костюм ярко-красного цвета, а певица - серо-голубое бикини с откровенным вырезом.
Любопытная локация для съемок шоу явно располагала к неспешной, но содержательной беседе, подробности которой будут раскрыты зрителям чуть позже.
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