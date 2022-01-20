Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

Трогательный кадр удалось запечатлеть на двойном семейном празднике Горбуновых-Осадчих.
19 января журналистка, модель и телеведущая Катя Осадчая отмечала двойной праздник - Крещение Господне и 5 месяцев ее с Юрием Горбуновым младшего сына Даниила.
Звездная пара устроила небольшой праздник со знаменитыми гостями и музыкой.
Поздравить внука и отметить православный праздник прибыли также родители Осадчей. Фото с ними ведущая выложила на своей странице в Instagram. Позже праздничные снимки продублировали на официальной странице канала 1+1.
В кадре с родителями Горбунов и Осадчая позируют в одежде с элементами украинской традиционной народной вышивки.
Мама ведущей, Анна Павловна, надела стильный черный костюм - блузу с поясом и свободные брюки. Женщина дополнила образ красными бусами под горло в этническом стиле.
Александр Владимирович, отец Осадчей, подошел к выбору наряда чуть проще, и предпочел то, что можно назвать "современной классикой" - светлая рубашка, темный пиджак и джинсы.
Анна и Александр Осадчие в браке более 40 лет. Вместе вырастили двоих детей - старшую дочь Екатерину и младшего сына Владимира.
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Впрочем, Крещение можно отметить не тихими посиделками в кругу семьи, а с экстремальными зимними развлечениями. Голышом. Так и поступила жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина. Артистка показала, как после бани сидит в сугробе, прикрывая голое тело банным веником.
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