Жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман поразила Сеть шпагатом "по-волочковски"

Алеся Бацан показала шпагат, достойный Волочковой / instagram.com/alesiabatsman

Украинская журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман удивила поклонников возможностями своего организма.

В социальных сетях она опубликовала фото из спортивного зала, которые доказывают, что у нее не только острый и гибкий ум, но и весьма пластичное тело.

На коврике для йоги Бацман продемонстрировала чудеса растяжки - журналистка с легкостью может задрать ногу к голове и сделать шпагат в лучших традициях спортивной гимнастики.

37-летняя жена Гордона поддерживает свое тело в безупречной физической форме, что для матери троих детей достойно уважения.

"Хочется? Нет. Но надо", - подписала снимок в занятий в спортивном зале Бацман.

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Алеся Бацман продемонстрировала свою гибкость в шпагате / instagram.com/alesiabatsman

Поклонники журналистки за идеальный шпагат в шутку сравнили ее с известно балериной Анастасией Волочковой, а также похвалили Бацман за удивительную гибкость:

"Вот это уровень)))"

"Браво Олеся, растяжка, что надо! В здоровом теле здоровый дух!"

"Алеся, вы такая гибкая! Молодец!"

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