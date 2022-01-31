Жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман поразила Сеть шпагатом "по-волочковски"

Журналистка продемонстрировала удивительную гибкость подтянутого тела.
Украинская журналистка и жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман удивила поклонников возможностями своего организма.
В социальных сетях она опубликовала фото из спортивного зала, которые доказывают, что у нее не только острый и гибкий ум, но и весьма пластичное тело.
На коврике для йоги Бацман продемонстрировала чудеса растяжки - журналистка с легкостью может задрать ногу к голове и сделать шпагат в лучших традициях спортивной гимнастики.
37-летняя жена Гордона поддерживает свое тело в безупречной физической форме, что для матери троих детей достойно уважения.
"Хочется? Нет. Но надо", - подписала снимок в занятий в спортивном зале Бацман.
Поклонники журналистки за идеальный шпагат в шутку сравнили ее с известно балериной Анастасией Волочковой, а также похвалили Бацман за удивительную гибкость:
"Вот это уровень)))"
"Браво Олеся, растяжка, что надо! В здоровом теле здоровый дух!"
"Алеся, вы такая гибкая! Молодец!"
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