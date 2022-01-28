Пластиковая бабушка: 63-летняя Мадонна оголила искусственные ягодицы и пах в развратных позах

Мадонна показала все свои укромные места на капоте машины / instagram.com/madonna

"Мадонна опять за старое!" - уже привычное восклицание преданных фанатов этой легендарной певицы.

В последнее время социальные сети артистки изобилуют полуобнаженными фотографиями в призывных позах. В этот раз Мадонна взгромоздилась на капот машины, чтобы там раздвинуть ноги на всеобщее обозрение.

Поклонники сетуют, что в их кумире не осталось ничего натурального. 63-летняя поп-икона показала на фоне автомобиля и результат неудачной пластической хирургии, от которой сама певица, похоже в восторге. Судя по фото в одном белье, она "накачала" себе попу.

Чикконе вдохновенно демонстрирует раздувшиеся ягодицы, которые приобрели достаточно странную форму, в колготках в сеточку. Кроме этого уже привычного для нее аксессуара артистка надела лишь черный комплект белья - кружевные трусики и корсет, и накинула на плечи пальто в пол.

На спине у нее было написано "Боже, храни королеву" (строчка из гимна Великобритании или одноименной песни британской панк-рок группы Sex Pistols - прим. редактора). Увы, он не уберег Мадонну от сотен гневных комментаторов, которые призвали певицу одуматься и перестать постить развратные снимки. Или попросить у хирурга возместить стоимость неудачной операции.

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