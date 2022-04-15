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"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в Украине

15 апреля 2022, 22:20

Актер подчеркнул, что вторжение россии потрясло и ранило его до глубины души.

Пьер Ришар / П'єр Рішар
Пьер Ришар осудил Путина за войну в Украине / УНІАН

Французский актер Пьер Ришар рассказал, что любит россию и ее народ, так же сильно, как украинский. Но найти оправдания военной агрессии он не может и не хочет.

87-летний артист обратился к президенту рф путину, осуждая его вторжение в Украину.

"Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который я также люблю, и меня разрывает на части от того, что российская армия вторглась в Украину. И "вторглась" – это мягко сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно", - заявил Ришар.

Артист также обратился со словами признательности и симпатии к украинскому правительству:

"Я бы хотел сказать, господин Министр, я много думаю о вас, о вашем народе, о вашем Президенте. Я высоко ценю их смелость, их дух противостояния, их самоотверженность, я их высоко ценю, я ими восхищаюсь, вот что я хотел вам сказать".

Пьер Ришар рассказал, как высоко ценит украинское правительство / t.me/glavredinfo

Также французский актер подчеркнул, что его переполняют эмоции, когда он смотрит, что творят российские оккупанты в Украине, а также выразил глубокую надежду на то, что война закончится как можно скорее.

"Я не теряю надежды, что все это закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно", - подчеркнул французский актер.

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Ранее американский актер и сценарист Микки Рурк жестко раскритиковал США и НАТО за недостаточную помощь Украине в войне с Россией и призвал "дать украинцам все, что им нужно".

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