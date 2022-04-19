Злата Огневич призвала Силу предков на помощь Украине, и чувственно исполнила Пісню про рушник

Злата Огневич спела песню Рідна мати моя (Пісня про рушник) / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич с начала войны в Украине занимается поддержанием боевого духа - дает полевые концерты, распространяет полезную информацию в социальных сетях.

Но не менее важную миссию она исполняет, как артистка - не забывая о своем призвании, она несет в массы красоту и певучесть украинской культуры.

Так, для поддержания в каждом украинце веры в скорую победу Украины над оккупантом, и для объединения всеобщих молитв за жизни украинских защитников, Огневич исполнила Пісню про рушник.

"Рідна мати моя", как еще называют это произведение украинского поэта Андрея Малышко, идеально подходит в качестве своеобразной молитвы, благословения для измученного украинского народа.

Огневич чувственно исполнила песню, слова которой известный многим, под собственный аккомпанемент, и призвала обращаться к силе своих предков: "Я верю в силу мысли. А когда эта мысль общая у миллионов людей — она обретает огромную энергию и воплощается в реальность. Призываю каждый день думать о Победе! Посылать силы нашим защитникам, обращаться к предкам и Силе нашего рода с просьбой помочь, защитить. Наша родная земля нам поможет, в Украине немало мест силы, и многие об этом знают. Почувствуйте! Объединяемся! Верим! Сила поколений спасет Украину!"

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Ранее певица Злата Огневич предложила обменять свою жизнь на спасение жизней всех тех, кто сейчас находится в блокаде в Мариуполе.

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