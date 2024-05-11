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Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

Дмитрий Видоменко
11 мая 2024, 13:35
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Известный поп-певец Павел Зибров впервые за длительное время показался с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом Андреем Ищенко.
Зибров
Павел Зибров поделился семейными фото / коллаж Главред, фото Instagram и УНИАН

Легендарный украинский поп-певец Павел Зибров не так, чтобы очень часто делится с фанатами новостями о своей семье. Но на этот раз музыкант сделал исключение и на своей странице в Instagram исполнитель опубликовал редкое фото с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом, бизнесменом Андреем Ищенко.

Зибров вместе с дочерью и будущим зятем побывал на некоем светском мероприятии. Сам артист надел фирменный костюм по типу смокинга. Его дочь выбрала очень сдержанный черный лук. А вот будущий зять был ярок и на мероприятие надел голубой костюм.

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Чуть позже Зибров опубликовал совместное фото со своей кумой, легендарной певицей Ириной Билык.

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"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное — светлая, надежная, добрая подруга. Обожаем и любим всей семьей!" – подписал фото певец.

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Напомним, ранее украинская певица Юлия Лущинская призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством. Ее преследовали и хейтили из-за выхода новой песни, из-за чего артистку стали посещать суицидальные мысли.

Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".

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