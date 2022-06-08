ЖК звезды Скаженого весілля обстреляли из "Градов": "Было очень страшно. И звук, и взрыв"

Арам Арзуманян рассказал, как рашисты обстреляли его ЖК из Градов / instagram.com/aram_dad

Украинский актер и комик армянского происхождения, звезда фильмов Скажене весілля, сериалов Скажені сусіди, Великі вуйки и пр., Арам Арзуманян в интервью Зірковому шляху рассказал, что с приходом войны стал считать себя "щирим українським націоналістом".

Сейчас Арзуманян с коллегами по сцене занимается волонтерством и дает концерты для воинов ЗСУ. В начале войны он скооперировался с соседями, и патрулировал жилой комплекс.

"Я ходил с битой - из оружия была только она и "коктейли Молотова". Было страшно, но мы не боялись. Как раз ходил по ЖК, и присылают фотку, где вроде бы спускается какой-то кадыровский десант. Мне так страшно было. Что я с этой битой буду делать?" - делится воспоминаниями актер.

Также он пережил "прилет" в его ЖК, в котором как раз находился, когда рашисты начали обстреливать жилые кварталы Киева. "Было очень страшно. И звук, и взрыв. Я не разбираюсь в этом, но ребята военные сказали, что это был "Град". В подъезде выбило стекла осколками, но в квартире все нормально", - рассказал Арзуманян.

К счастью, ни он, ни его семья не пострадали. На тот момент жена актера с двумя маленькими детьми выехала на Западную Украину. Сейчас семья вернулась домой, в Киев, и с нетерпением ждет своего отца с очередной поездки на "передок".

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Ранее стало известно, что под обстрел рашистов попала гримерная Студии Квартал 95 - помещение получило значительные повреждения.

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