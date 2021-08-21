"Жизнь темна": Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и написала свой первый пост

Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram/ Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram и опубликовала свой первый пост – в нем она поддержала жителей Афганистана, власть в котором захватило радикальное движение Талибан.

На своей странице Джоли планирует публиковать истории афганцев, а также делиться "голосами тех, кто по всему миру борется за права человека".

Актриса опубликовала трогательное письмо от девочки-подростка из Афганистана. В нем девочка рассказала, как сильно в ее стране боятся талибов. По ее словам, ранее у жителей республики были права, однако когда "пришли они", все "мечты ушли в прошлое". Девочка не верит, что талибы изменились и позволят афганцам жить, как прежде.

"Возможно, мы вернемся на 20 лет назад, и у нас снова не будет прав. Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме", — написала девочка.

Письмо девочки из Афганистана / Фото instagram.com/angelinajolie

Сама Анджелина Джоли рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 года. Актриса подчеркнула, что ей горько наблюдать, как жители республики вынужденно покидают свои дома из-за страха, охватившего страну.

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"Потратить так много времени и денег, пролить кровь и потерять жизнь только ради этого — почти невозможно понять. Наблюдать в течение десятилетий, как с афганскими беженцами — одними из самых способных людей в мире — обращаются как с грузом, также вызывает отвращение. Зная, что если бы у них были инструменты и уважение, сколько бы они сделали для себя. И встречать так много женщин и девушек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него. Как и другие преданные делу, я не отвернусь. Буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, вы присоединитесь ко мне", — отметила Джоли.

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Всего за полсуток на страницу актрисы подписалось 4,4 млн фолловеров, а пост собрал 1,4 млн лайков и более 72 тысяч комментариев. Под публикацией фолловеры поддержали инициативу звезды.

Как сообщал Главред, Талибан продолжает устанавливать свои порядки в Афганистане. Оппозицию подавляют силовыми методами. Кроме того, талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с НАТО и экс-правительством. Известно об убийствах и избиениях женщин.

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