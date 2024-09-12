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Жизнь после увольнения: Дмитрий Кулеба поделился вновь обретенным счастьем

Анна Подгорная
12 сентября 2024, 19:17
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Экс-министр рассказал, какой момент ему удалось поймать впервые за много лет.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба новости - Дмитрий Кулеба без работы нашел давно забытое счастье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

В начале сентября политика Дмитрия Кулебу сняли с должности министра иностранных дел Украины. Однако он, похоже, не очень огорчен, что лишился высокого поста. У него появилось больше свободного времени, которое он наконец может посвятить своим близким.

Так на днях он пригласил свою избранницу, издательницу Светлану Павелецкую, на необычное свидание, а позже ему удалось то, что не получалось уже несколько лет. Об этом деятель рассказал в своем блоге в Instagram.

Кулеба признался, что простые вещи сейчас приносят ему огромное удовольствие и заставляют задуматься о настоящих причинах счастья. К примеру, в понедельник ему удалось выполнить свои отцовские обязанности: забрать дочь из школы и приготовить для нее обед - впервые за много лет.

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"Все последующие дни осознавал это счастье. Единственное чего хочешь в такие минуты - это чтобы родители всегда возвращались к своим детям и делали их счастливыми. Проклятая война украла это счастье у многих. Необходимо делать все, чтобы таких краж было меньше", - поделился размышлениями Дмитрий Кулеба.

дочь Дмитрия Кулебы
Любовь - младшая дочь Дмитрия Кулебы / instagram.com/dmytro_kuleba

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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