"Жить прошлым в настоящем, когда нет будущего": Ксения Собчак нарушила молчание после побега из РФ

Ксения Собчак показала, кто поддерживает ее побег из РФ / instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак, которая сейчас преследуется в РФ за ее противоречивые высказывания, поспешно покинула свою террористическую родину, и сейчас тоскует на чужбине.

Сейчас она более осторожна в своих словах, и на своем Telegram-канале все больше внимания уделяет новостному контенту, чем собственным рассуждениям.

Однако, с момента отъезда из РФ в октябре, она опубликовала едва ли не первое личное сообщение, в котором поздравила себя с 41-летием и рассказала, что преследования заставили ее переоценить свои отношения с некоторыми личностями и к жизни в целом.

"Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что нет. Ценно - поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что "ничего не заметили". Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась "против тренда". ... Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41-й год этот день в те времена, когда мы точно были очень счастливы - точно можно", - пишет Собчак.

Свою речь журналистка сопроводила серией фотографий, на которых она позирует в компании вышеупомянутых "близких и совсем не близких" - Ренаты Литвиновой, Земфиры, Ингеборги Дапкунайте, Федора Бондарчука и пр.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ксения Собчак сбежала из России фактически пешком. На видео попали кадры, как она бежит через литовско-белорусскую границу.

Кроме того, матерая русская пропагандистка Тина Канделаки выложила в Интернет снимки израильского паспорта скандальной журналистки и политика Ксении Собчак (существование которого та недавно категорически отрицала).

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