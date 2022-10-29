"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

Ксения Собчак / Instagram Собчак

Оппозиционная журналистка Ксения Собчак, которая недавно сбежала со своей террористической родины заявила, что она находится в большой беде.

Как написала она на своей странице в Телеграмм, Собчак считает, что ее все ненавидят. "Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - сообщила она.

Отметим, что в России на Собчак завели уголовное дело и очень многие коллеги отвернулись от нее. Также Собчак сильно расстроили высказвания ее коллеги, а именно "иноагента" Александра Плющева.

"Ладно, когда этим занимаются городские сумасшедшие типо Наки и Чичваркина (иноагенты по решению Минюста, но это не худшее из их зол). Но когда журналист Плющев (тоже иноагент по решению Минюста) в середине своего эфира с кодовым названием "Сжечь Собчак" говорит, что он не ретвитит канал "Осторожно, новости", потому что — хоть канал неплохой, — все, что связано с Собчак это плохо и неправда, а потом в этом же эфире сам дважды распространяет два разных фейка — это как?" - обижается она.

Напомним, ранее матерая русская пропагандистка Тина Канделаки выложила в Интернет снимки израильского паспорта скандальной журналистки и политика Ксении Собчак (существование которого та недавно категорически отрицала). Фото появились в Telegram-канале Канделаки.

Путинистка обвинила Собчак во лжи насчет второго паспорта. По всей вероятности, именно с ним Собчак сумела спешно покинуть Россию и оказаться в Литве транзитом через Беларусь.

Если фото не лгут, то документ Собчак был выдан относительно недавно – 20 сентября нынешнего года (а срок действия документа ‒ до 2027 года).

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