Не угодила Путину: Собчак едва успела сбежать из РФ – за ней гнались силовики

Собчак едва успела сбежать из РФ – за ней гнались силовики/ Instagram Собчак

Российская журналистка и пропагандистка Ксения Собчак в ночь на среду, 26 октября, в спешке сбежала из России. Вероятно, она решила покинуть страну, когда узнала, что ее могут попытаться задержать силовики.

Об этом сообщил российский политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале. При этом политолог отмечает, что Собчак должны были задержать в рамках уголовного дела, которое возбудили по заявлению мужа Тины Канделаки – директора по особым поручениям в "Ростехе" Василия Бровко.

При этом, по его словам, Собчак хитростью удалось избежать задержания. Очевидно предчувствуя такое развитие событий, она ночью купила билет в Дубай, а сегодня – в Турцию. Однако ни туда, ни туда она не поехала. Вместо этого журналистка уехала в Литву через Беларусь.

Хитрые манипуляции помогли ей запутать силовиков, и им не удалось задержать ее в аэропорту "Внуково".

"Сейчас К. А. Собчак не без труда спаслась от силовиков, которые приехали задерживать ее в VIP-терминал аэропорта "Внуково", – отмечает Белковский.

скрин

Ранее сообщалось, что в загородном доме российской журналистки и пропагандистки Ксении Собчак проходят обыски. Оперативники нагрянули в элитный коттеджный поселок "Горки-8" в Подмосковье.

Причина обысков у Собчак – задержание коммерческого директора ведущей Кирилла Суханова. Сотрудник Собчак проходит по делу о вымогательстве.

Однако сама журналистка ранее называла "бредом и давлением на журналистику" дело против своего коммерческого директора.

Читайте также: