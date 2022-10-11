УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Может, что-то знает: Собчак с матерью покидает Россию

11 октября 2022, 00:58

Журналистку снова уличили в попытках выехать из России.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российские Телеграмм-каналы сообщили о том, что пользователи заметили российскую пропагандистку Ксению Собчак вместе со своей матерью в московском аэропорту Внуково.

Собчак между тем снова опровергла слухи и написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что она связана с давно запланированным путешествием на время отпуска. "Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", — сообщила пропагандистка. По словам Собчак, ее супруг, режиссер Константин Богомолов, тем временем находится в Москве.

"Никакого незапланированного отъезда, все ок", — добавила она.

Напомним, ранее Собчак не сумела в Грузии посетить Dedaena Bar в Тбилиси ‒ ведь туда пускают только тех граждан страны-агрессора, которые проходят специальное анкетирование. Об этом говорится в очередной выпуске YouTube-шоу Собчак.

Перед тем как попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и заверить, что не голосовал за него. Далее в перечне есть пункты, свидетельствующие об осуждении войны в Украине, а также оккупации украинских и грузинских территорий.

Собчак настаивала в разговоре с владельцем бара Дато Лапаури на том, что такие правила якобы не являются нормальными и обоснованными, а также якобы неприемлемы в цивилизованном мире.

Вас также может заинтересовать:

Ксения Собчак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:58

Может, что-то знает: Собчак с матерью покидает Россию

00:51

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

00:26

Слепая российская певица-путинистка Гурцкая снялась без очков

00:00

Соловьев устроил настоящую истерику из-за его арестованной виллы в Италии и набросился на ПугачевуВидео

10 октября, понедельник
23:44

Будут бомбить: Арестович предупредил о "жаркой" ночиВидео

Реклама
23:25

США передают Украине новейшие средства ПВО: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

23:13

"Самый низкий и позорный способ вести войну": Комаров показал Киев после атаки россиян

23:01

Ракетная атака по Украине будет иметь разрушительные последствия для РФ: что ждет оккупантовВидео

22:52

"Богохульство, воровство, разврат": Киркоров и Корчевников устроили разборки из-за войны в Украине

22:30

"Украину невозможно остановить": Зеленский сделал заявление после ракетной атаки РоссииВидео

22:02

Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на УкраинуВидео

21:55

Армия РФ терпит позорное поражение: Лобода показала доказательство

21:41

"Никаких переговоров про Украину": Данилов приструнил Турцию за инициативу переговоров РФ с ЗападомВидео

21:23

"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделеВидео

21:18

"Мой дух сильнее ракет": Нина Матвиенко опубликовала трогательную речь в траурный для Украины деньВидео

21:12

Военный эксперт назвал вероятные сроки подготовки нового массированного удара РФВидео

21:10

Тодоренко впервые показала младшего сына МираВидео

21:00

Россия задействовала неприкосновенный запас ракет, террор может длиться 2-3 дня - КоваленкоВидео

20:29

Двуглавый орел и пропагандистская решка: молчунья Жанна Бадоева объявилась на русском ТВ

20:29

Ракетный террор РФ: Байден обвинил Путина в зверствах и предупредил о расплатеВидео

Реклама
20:15

Генсек ООН "глубоко шокирован" гибелью людей и падением десятков ракет на украинские городаВидео

20:10

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

19:51

Массовая ракетная атака на Киев: появились подробности о серьезных разрушенияхВидео

19:33

Оккупантов загнали в ловушку: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажемВидео

19:28

Эксперт предрек России раскол до конца года: появился новый прогноз

19:25

"Все цели поражены": в РФ радуются массовому ракетному обстрелу УкраиныВидео

19:18

"Не так много осталось ракет": Данилов рассказал о безысходности ПутинаВидео

18:59

"Только начало": российский политолог предупредил о новых массированных атаках РФВидео

18:39

Таролог спрогнозировала, когда может закончиться войнаВидео

18:37

"Наверно, много трупов": в Крыму прогремели взрывы в районе военного городка РФВидео

18:27

Путин наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы - политологВидео

18:18

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

17:58

Фонд Притулы и Стерненко за 4 часа собрали 116 млн гривен на месть за обстрел УкраиныВидео

17:54

Сердце разбито: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины

17:52

СБУ объявила главного "клоуна" Кремля Медведева в международный розыскВидео

17:50

Ребенок остался круглой сиротой: ракета РФ в центре Киева убила мать 5-летнего мальчикаВидео

17:26

Как киевские "гопники" у россиян БТР отжимали: Жданов рассказал историю первых дней войны

17:25

Путин боится переворота: в Москве начались облавы на военных — The MirrorВидео

17:20

"Иди на": Кароль отправила Собчак в известном направлении

17:06

Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет Су-25, ракеты взорвались в полеВидео

Реклама
16:59

"Забрасывать города ракетами": в разведке объяснили массированный удар РФ по УкраинеВидео

16:53

Вместо десятков покупных средств: как использовать лимонную кожуру

16:34

Угроза вторжения в Украину: РФ перебрасывает войска в Беларусь - ОПВидео

16:24

Кремлевские сами выстрелили себе в ногумнение

16:20

В Киеве и области массово отключат свет из-за обстрелов РФ: сколько не будет электричестваВидео

16:20

Счастливая Пугачева помолилась за мир

16:16

Ракетный удар по Львову: около 90% города без света

15:56

В ВСУ объяснили, почему Путин поспешил с ракетными ударами по УкраинеВидео

15:26

Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T уже в ближайшие дни - министр обороны ФРГВидео

15:20

"Давай, падай": ВСУ сбили из ручного ПЗРК крылатую ракету РФ, летевшую на города УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять