Может, что-то знает: Собчак с матерью покидает Россию

Журналистку снова уличили в попытках выехать из России.
Российские Телеграмм-каналы сообщили о том, что пользователи заметили российскую пропагандистку Ксению Собчак вместе со своей матерью в московском аэропорту Внуково.
Собчак между тем снова опровергла слухи и написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что она связана с давно запланированным путешествием на время отпуска. "Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", — сообщила пропагандистка. По словам Собчак, ее супруг, режиссер Константин Богомолов, тем временем находится в Москве.
"Никакого незапланированного отъезда, все ок", — добавила она.
Напомним, ранее Собчак не сумела в Грузии посетить Dedaena Bar в Тбилиси ‒ ведь туда пускают только тех граждан страны-агрессора, которые проходят специальное анкетирование. Об этом говорится в очередной выпуске YouTube-шоу Собчак.
Перед тем как попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и заверить, что не голосовал за него. Далее в перечне есть пункты, свидетельствующие об осуждении войны в Украине, а также оккупации украинских и грузинских территорий.
Собчак настаивала в разговоре с владельцем бара Дато Лапаури на том, что такие правила якобы не являются нормальными и обоснованными, а также якобы неприемлемы в цивилизованном мире.
Вас также может заинтересовать:
- "Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак
- Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей
- Собчак с позором не пустили в "русофобский" бар в Грузии