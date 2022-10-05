Собчак с позором не пустили в "русофобский" бар в Грузии/ УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Скандальная российская телеведущая и политик Ксения Собчак не сумела в Грузии посетить Dedaena Bar в Тбилиси ‒ ведь туда пускают только тех граждан страны-агрессора, которые проходят специальное анкетирование. Об этом говорится в очередной выпуске YouTube-шоу Собчак.

Перед тем как попасть в заведение, каждый россиянин должен согласиться с тем, что Путин – диктатор и заверить, что не голосовал за него. Далее в перечне есть пункты, свидетельствующие об осуждении войны в Украине, а также оккупации украинских и грузинских территорий.

Собчак настаивала в разговоре с владельцем бара Дато Лапаури на том, что такие правила якобы не являются нормальными и обоснованными, а также якобы неприемлемы в цивилизованном мире.

"Это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально. Кому-то дают визы, кому-то – нет", – спокойно отвечал мужчина.

Но Собчак продолжила настаивать на своем.

"Вы не заставляете, как я понимаю, например, французов ничего заполнять. То есть если француз, который поддерживает Путина, приходит в ваш бар – это нормально? Он ничего не подписывает", ‒ говорила Лапаури.

Дато Лапаури скопойно объяснил.

"Нет никакого смысла сравнивать русских и французов в Грузии. Я говорю о людях в России. Мы все знаем, что Путин – избранный лидер. И уж не знаю, справедливым был этот выбор или нет, но это факт – большая часть россиян поддерживает Путина и его политику. Поэтому он и президент... 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране", ‒ сказал он.

В итоге владелец бара сказал, что Собчак точно не получила бы никогда "визу" в его заведение.

"У нас есть пункт "Я никогда не голосовал за Путина". А мы же все знаем, что вы голосовали. Даже если вы там поставите галочку, это будет ложь", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее россиянка пожаловалась на то, что ей так и не удалось снять жилье в Грузии. Ей постоянно отказывали в брони владельцы квартир после того, как слышали ответ на вопрос о войне против Украины.

Поскольку гражданка страны-агрессора так и не дала адекватный ответ, то ей никто не сдал жилье.

Ранее другая женщина из страны-агрессора, России, говорила, что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

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