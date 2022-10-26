Добрались спецслужбы: в частном доме Собчак проходят обыски

Ксения Собчак / соцсети

Российские Телеграмм-каналы сообщают о том, что в загородном доме российской журналистки, пропагандистки Ксении Собчак, проходя обыски.

В частности, об этом сообщил паблик "Не Малахов". По информации канала, оперативники нагрянули в элитный коттеджный посёлок "Горки-8" в Подмосковье из-за задержания коммерческого директора ведущей — Кирилла Суханова. Оказалось, что сотрудник Собчак проходит по делу о вымогательстве.

Они также добавили, что при это у самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

Напомним, ранее Собчак вновь высмеяла образ своей бывшей подруги, любительницы войны и терроризма, путинистки Тины Канделаки.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. Собчак опубликовала фото Канделаки в кюлотах и странной распашонке. Фото она подписала так: "А есть вещи, которые тине идут. Должны же быть".

К слову, Собчак никогда не упускает возможности высмеять Канделаки за ее вкус. После каждого наряда журналистка критикует стиль путинистки, призывающую убивать мирных украинцев. И та практически всегда отвечает на "уколы" в свой адрес. Но в этот раз, видимо, решила промолчать.