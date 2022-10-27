Канделаки выложили Сеть фото израильского паспорта Собчак, с которым та убежала из РФ

Собчак, Канделаки / коллаж УНИАН

Матерая русская пропагандистка Тина Канделаки выложила в Интернет снимки израильского паспорта скандальной журналистки и политика Ксении Собчак (существование которого та недавно категорически отрицала). Фото появились в Telegram-канале Канделаки.

Путинистка обвинила Собчак во лжи насчет второго паспорта. По всей вероятности, именно с ним Собчак сумела спешно покинуть Россию и оказаться в Литве транзитом через Беларусь.

Если фото не лгут, то документ Собчак был выдан относительно недавно – 20 сентября нынешнего года (а срок действия документа ‒ до 2027 года).

"Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, не имеющих других паспортов, кроме российского, и не имеющих других карт, кроме карт российских банков, которые на сегодняшний день уже нигде не работают", – писала Собчак в марте этого года

Также любопытно, что на фото видно ‒ гражданство "Земли обетованной" Собчак получила почти сразу после начала полномасштабного военного вторжения – 28 марта 2022 года. И лишь в сентябре для нее был изготовлен паспорт.

Напомним, ранее в ночь а среду, 26 октября, Ксения Собчак в спешке сбежала из России. Вероятно, она решила покинуть страну, когда узнала, что ее могут попытаться задержать силовики.

Российский политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале писал - Собчак должны были задержать в рамках уголовного дела, которое возбудили по заявлению мужа Тины Канделаки – директора по особым поручениям в "Ростехе" Василия Бровко.

Также есть информация. что Собчак запутывала следы - ночью купила билет в Дубай, а потом – в Турцию. Однако вместо этого она уехала в Литву через Беларусь.

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