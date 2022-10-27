Появилось видео, как Собчак пешком бежит через белорусско-литовскую границу

Ксения Собчак / Instagram Собчак

Российскую пропагандистку Ксению Собчак заметили бегущей с через белорусско-литовскую границу.

Как сообщил российский телеграмм-канал "Не Малахов", Собчак попала на камеры во время пересечения границы. Многие пользователи задались вопросом, как же ей это удалось.

По информации властей Литвы, Собчак пропустили, так как к нее израильский паспорт.

"Она имела право въехать, так у неё есть израильский паспорт, сообщил директор департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис. Без визы Собчак может находиться в стране 90 суток.

Oбычных россиян с шенгенами (исключительно с российским паспортом) Литва не пускает с 19 сентября.

Напомним, ранее в ночь а среду, 26 октября, в спешке сбежала из России. Вероятно, она решила покинуть страну, когда узнала, что ее могут попытаться задержать силовики.

Об этом сообщил российский политтехнолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале. При этом политолог отмечает, что Собчак должны были задержать в рамках уголовного дела, которое возбудили по заявлению мужа Тины Канделаки – директора по особым поручениям в "Ростехе" Василия Бровко.

При этом, по его словам, Собчак хитростью удалось избежать задержания. Очевидно предчувствуя такое развитие событий, она ночью купила билет в Дубай, а сегодня – в Турцию. Однако ни туда, ни туда она не поехала. Вместо этого журналистка уехала в Литву через Беларусь.

Вас также может заинтересовать: