Жириновского привязывали: сын украинофоба рассказал о последних мучительных днях политика

Внебрачный сын Жириновского рассказал, в каких муках умирал одиозный политик.

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Жириновского привязывали перед смертью / Коллаж Главред, фото Стархит

Одиозный политик и депутат, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) террористической России с мощной антиукраинской позицией, умирал в муках.

Об этом рассказал его младший сын Олег, пишет российский пропагандистский сайт Стархит. По словам сына врага Украины, Жириновскому в последние его дни жилось не сладко.

В частности, из-за серьезного поражения легких Жириновского подключали к ИВЛ, а позже он даже перенес медикаментозную кому. Общую картину осложняли имеющиеся хронические заболевания. Так, на фоне диабета у пациента развился сепсис.

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Что Жириновский говорил об Украине Жириновский об Украине: "16 марта можно сравнить с 9 Мая. В мае 1945 года мы сбросили коричневую чуму, а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины". "Наше пожелание всем бывшим советским республикам: погуляли - хватит. Пора возвращаться домой. Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже - Российская Федерация. Федерация по-русски - объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т.д. Добровольно - никого принуждать не будем". "НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот, и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару". "Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо". "Всю карту перелопатим, и Украины не будет".

"Самое страшное, через что он прошел, это то, что его привязывали. Потому что у него трубка стояла и он мог ее вырвать. Иногда в тайне, когда он спит, я его развязывал", — вспомнил Олег.

Между тем, украинофоб всячески пытался скрывать свое состояние. "Он всегда ограничивал информацию о своем состоянии. Я сам узнал из СМИ. Когда приехал, он находился в барокамере и все время на землю показывал. Мне кажется, он и это предвидел, что его два месяца будут мучить", — добавил сын Жириновского.

Он также добавляет, что если Жириновский тогда и выкарабкался, то его жизнь была бы все-равно не здоровой. "Через две недели, как он в больницу попал, легких не стало совсем. Если бы он и жил, то с какими-то поддерживающими оборудованиями. Потом, где-то за 10 дней до смерти, печень начала отказывать", — рассказал внебрачный сын политика.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

25 марта 2022 года российский сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что в московской клинике умер Владимир Жириновский.

Позже в Министерстве здравоохранения России опровергли смерть Жириновского. Там отметили, что политик находится в критическом состоянии. А сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram.

Сын одиозного российского политика Игорь Лебедев прокомментировал состояние политика, которого преждевременно "похоронили" СМИ. Лебедев не выбирал выражений и жестко обматерил журналистов.

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